COVID-19: Centraide Mauricie soutiendra les jeunes isolés et marginalisés

Centraide Mauricie a obtenu une somme 76 012$ qui permettra aux organismes jeunesse de la région de rejoindre et d’aider les jeunes isolés et marginalisés par la crise de la COVID-19. Cette aide provient du financement totalisant la somme de 2,5 M$ que la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) a versé pour l’ensemble des Centraide de la province.

Avec l’appui de la Table Régionale de l’Éducation de la Mauricie, qui agira comme expert-invité, l’argent sera investi dans des projets ou des services qui offriront un soutien pédagogique ou psychosocial aux jeunes pour qui la possibilité de réussite scolaire a été grandement diminuée à cause de la situation actuelle.

Cette annonce coïncide bien avec celle du gouvernement indiquant que la rentrée scolaire des étudiants du secondaire n’aurait lieu qu’en septembre prochain, alors qu’un nombre important d’élèves du primaire demeureront également à la maison d’ici septembre.

«La situation actuelle fragilise l’ensemble des élèves du primaire et du secondaire, encore plus ceux et celles qui vivent des difficultés d’apprentissage ou qui affrontent des problèmes personnels eu égard à leur inactivité scolaire. Privés de certains outils pédagogiques liés à la technologie ou à l’absence d’accompagnement solide, il est nécessaire de faire tout en notre pouvoir pour les soutenir», a commenté Chantal Ferland, directrice régionale par intérim.

À cette fin, les organismes communautaires autonomes régionaux dédiés à la jeunesse doivent répondre aux critères d’admissibilité qui ont été établis et faire une demande avant le 29 mai prochain, via le site web de Centraide Mauricie. On y retrouve un formulaire ainsi que toutes les informations devant être fournies par l’organisme demandeur.