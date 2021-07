COVID-19: arrivée massive de doses de vaccin dans la région

Les congélateurs des sites de vaccination de la région sont remplis de vaccins et les équipes du CIUSSS sont prêtes à vacciner rapidement toute personne qui désire recevoir le vaccin, en première ou seconde dose, tout en respectant l’intervalle de quatre semaines entre les deux doses.

Plus de 44 000 doses du vaccin de Pfizer sont arrivées cette semaine et plusieurs milliers de doses du vaccin Moderna sont également disponibles. Les trois types de vaccins sont actuellement disponibles dans nos sites, soit Pfizer et Moderna en première dose et Pfizer, Moderna et AstraZeneca en seconde dose.

Les gens peuvent se présenter en tout temps lors des heures d’ouverture dans les sites de vaccination. L’horaire est disponible sur le site web du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Le temps d’attente pour la formule sans rendez-vous est actuellement de moins de 30 minutes, mais peut varier et aller jusqu’à une heure en cas de fort achalandage.

Il est également possible de prendre rendez-vous sur le portail Clic Santé pour les personnes de 12 ans et plus qui souhaitent recevoir une première ou une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. De nouvelles plages horaires de rendez-vous ont été ajoutées partout sur le territoire et d’autres s’ajouteront graduellement au cours des prochains jours.

Les équipes de vaccination sur la route

Plusieurs possibilités de vaccination en formule sans rendez-vous sont également offertes grâce à la vaccination mobile.

Clinique mobile de vaccination (18 ans et plus, 1re ou 2e dose)

Mardi 20 juillet – Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Stationnement au 154, 10e avenue

10 h à 17 h

Vendredi 23 juillet – Shawinigan

Place des Canotiers (1100, Promenade du Saint-Maurice)

12 h à 20 h

Samedi 24 juillet – Saint-Célestin

Festival du Blé d’Inde (450, rue Marquis)

10 h à 17 h

Brigades de vaccination (18 ans et plus, 1re ou 2e dose)

Lundi 19 juillet – Lac-aux-Sables

Camping Lac-aux-Sables (174, rue Cloutier)

10 h à 15 h

Jeudi 22 juillet – La Tuque (tous les jeudis jusqu’au 12 août)

Centre-ville (Gazebo au coin des rues Saint-Antoine et Christophe Colomb)

17 h à 20h

Jeudi 22 juillet – Municipalité de Manseau

Centre communautaire (655, rue Sainte-Marie)

9 h à 12 h

Jeudi 22 juillet – Municipalité de Sainte-Françoise

Salle multifonctionnelle (559, rang 10 Est)

13 h à 17 h

Vaccination en chiffres

Nombre de doses administrées : 609 122

Nombre de personnes vaccinées avec une première dose : 375 995 (71,9 %)

Nombre de personnes vaccinées avec deux doses : 233 127 (44,6 %)

Couverture vaccinale (en date du 18 juillet 2021)