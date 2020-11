COVID-19: 93 nouveaux cas et un décès dans la région

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec dénombre 93 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire. On dénombre aussi un nouveau décès survenu en centre hospitalier.

La hausse des nouveaux cas s’établit à 42 en Mauricie, soit quatre dans la MRC de Mékinac, cinq dans la MRC de Maskinongé, 22 à Trois-Rivières, six dans la MRC des Chenaux et 10 à Shawinigan.

Une augmentation de 4 hospitalisations a été observée dans la dernière journée, portant le total à 21. Le secteur des soins intensifs demeure quant à lui stable avec 1 seule personne hospitalisée. Le nombre de personnes rétablies de la COVID-19 s’élève, pour sa part, à 67.

Dans les écoles, on recense de nouveaux cas aux écoles des Chutes, La Providence, Paul-Le Jeune, Val-Mauricie, Villa de la Jeunesse et Cardinal-Roy, à l’Académie Les Estacades et au Centre d’éducation aux adultes – édifice De La Salle.

Bilan des éclosions au CHAUR

L’éclosion qui prévalait à l’unité de chirurgie (4J) a officiellement été levée alors qu’aucun nouveau cas n’a été déclaré depuis les 14 derniers jours. Un total de 11 usagers et 9 membres du personnel ont été affectés dans le contexte de cette éclosion.

La situation de l’unité coronarienne (4D) demeure pour sa part stable avec 2 usagers et 2 membres du personnel positifs. Finalement, 2 nouveaux cas se sont ajoutés parmi le personnel de l’unité COVID (4N). Une analyse plus approfondie des cas qui ont été préalablement déclarés positifs a permis d’ajuster à la baisse le bilan de cette unité qui se chiffre maintenant à 18.