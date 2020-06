COVID-19 : 9 nouveaux cas depuis vendredi

La Mauricie/Centre-du-Québec compte neuf nouveaux cas de COVID-19 depuis le 12 juin. Du nombre, deux sont au Centre-du-Québec (Bécancour et Drummondville), un à Saint-Tite et six à Trois-Rivières.

Aucun nouveau décès relié à la COVID-19 n’a été recensé dans les trois derniers jours.

Quarante personnes de plus sont également rétablies, portant le total à 1746 personnes.

Depuis le début de la pandémie, 2035 personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19 en Mauricie/Centre-du-Québec.