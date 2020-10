COVID-19 : 87 nouveaux cas en Mauricie/Centre-du-Québec

Le plus récent bilan quotidien du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec fait état de 87 nouveaux cas confirmés de COVID-19 sur le territoire, dont 53 en Mauricie.

À Trois-Rivières seulement, on enregistre 30 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. On recense aussi 11 nouveaux cas à Shawinigan, un dans la MRC des Chenaux, huit dans la MRC de Mékinac, un à La Tuque et deux dans la MRC de Maskinongé (Yamachiche et Louiseville).

On dénombre de nouveaux cas dans plusieurs écoles de la région : Centre d’éducation des adultes, La Providence, Paul-Le Jeune, école Sainte-Marie, Val-Mauricie, Académie les Estacades, Cardinal-Roy, des Pionniers et l’école Pointe-du-Lac (pavillon Notre-Dame).

Cela porte à 722 le nombre de cas actifs. En parallèle, 106 personnes se sont rétablies de la COVID-19 depuis le dernier bilan, mercredi.

Les hospitalisations ont à nouveau enregistré une baisse (-1) dans la dernière journée, portant le total à 18. Cette diminution est survenue dans le secteur des soins intensifs qui compte actuellement 4 personnes hospitalisées.

Ouverture de la nouvelle clinique de dépistage à Shawinigan

La nouvelle clinique désignée de dépistage (CDD) de Shawinigan ouvrira officiellement ses portes le mardi 3 novembre prochain. Celle-ci sera située au 3423, boulevard Royal, à Shawinigan, dans l’immeuble voisin de la Plaza de la Mauricie. Au total, 300 dépistages par jour pourront y être effectués.

Comme pour les autres cliniques à grand volume, la CDD de Shawinigan sera ouverte 7 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h ainsi que le samedi et le dimanche, de 8 h à 16 h.

Accessibilité avec et sans rendez-vous

Pour avoir accès à un test de dépistage, la population est d’abord invitée à compléter l’ outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 . Si un dépistage est requis, la population est invitée à prendre rendez-vous en utilisant le portail Clic Santé ou en composant le 1 877 644-4545.

L’option sans rendez-vous est toujours accessible et a été prolongée pour une durée indéterminée pour l’ensemble de nos cliniques de dépistage massif. Voici l’horaire du sans rendez-vous pour chaque CDD :