COVID-19: 82 nouveaux cas et deux décès

Dans la dernière journée, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a dénombré 82 nouveaux cas de COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec et déplore deux décès dans des ressources intermédiaires ou ressources privées pour aînés.

Ce sont 44 nouveaux cas qui ont été confirmés en Mauricie et 38 au Centre-du-Québec. Il y a 6 nouveaux cas dans la MRC des Chenaux, trois dans la MRC de Mékinac, un à La Tuque, six dans la MRC de Maskinongé, 21 à Trois-Rivières et sept à Shawinigan.

Des éclosions se poursuivent dans des résidences privées pour aînés et résidences intermédiaire du territoire. Trois résidents de la Résidence Laliberté de Trois-Rivières ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 dans la dernière journée, ce qui porte à 16 résidents et huit employés le nombre de personnes atteintes. À Shawinigan, la résidence Chartwell Domaine Cascade a maintenant deux employés (+1) et six résidents (+1) étant atteints de la COVID-19.

Du côté des écoles, de nouveaux cas ont été signalés au Centre d’éducation des adultes du CSS de l’Énergie, aux écoles Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Paul-Le Jeune, Saint-Jacques, Val-Mauricie et des Pionniers, ainsi qu’au Collège de l’Horizon.

Par ailleurs, 193 personnes se sont rétablies de la COVID-19 dans les 24 dernières heures sur le territoire du CIUSSS. Les hospitalisations demeurent stables avec 24 personnes hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs.

Portrait des éclosions au CHAUR

La situation de l’unité de cardiologie (4C) a évolué avec 2 nouveaux cas déclarés positifs parmi les usagers et 2 autres chez le personnel, portant le total à 12 usagers et 8 membres du personnel. Un dépistage a été effectué hier auprès des usagers et du personnel et un autre dépistage sera réalisé en début de semaine prochaine. Les autres unités actuellement en éclosion, l’unité COVID (4N) et l’unité coronarienne (4D), sont quant à elles demeurées stables.