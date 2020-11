COVID-19: 79 nouveaux cas en Mauricie/Centre-du-Québec

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec dénombre 79 nouveaux cas dans la dernière journée en Mauricie/Centre-du-Québec, dont 56 en Mauricie. On déplore également un nouveau décès survenu en centre hospitalier.

Plus précisément, on recense quatre nouveaux cas dans la MRC des Chenaux, six dans la MRC de Mékinac, deux dans le Haut-Saint-Maurice, six dans la MRC de Maskinongé, 26 à Trois-Rivières et 12 à Shawinigan.

Du côté des écoles, de nouveaux cas ont été signalés aux écoles Des Bâtisseurs, La Providence, Paul-Le Jeune, Cardinal-Roy et La Source, à l’Académie les Estacades, ainsi qu’au Centre d’éducation aux adultes – édifice De La Salle et au CFP Qualitech.

En contrepartie, 41 personnes se sont rétablies de la COVID-19 en Mauricie dans les 24 dernières heures.