COVID-19: 68% de la population de la région a reçu une dose de vaccin

Actuellement, 410 180 doses de vaccin ont été administrées en Mauricie et au Centre-du-Québec, dont 356 060 première doses (68,1 %) et 54 120 secondes doses (10,4 %). Parmi celles-ci, 2 104 doses ont été administrées grâce à la clinique de vaccination mobile déployée en collaboration avec la société Kruger et l’UQTR.

La clinique mobile a notamment permis de prêter main-forte à la vaccination scolaire dans les derniers jours. L’horaire de la clinique mobile est disponible sur le site Web du CIUSSS MCQ.

D’ailleurs, la vaccination scolaire bat son plein actuellement et se poursuivra jusqu’à vendredi. Jusqu’à présent, 58,3 % des jeunes de 12 à 17 ans sont vaccinés, une avancée importante pour ce groupe d’âge.

Arrivage de plus de 28 000 doses de Pfizer

L’augmentation du nombre de personnes vaccinées devrait se poursuivre avec l’arrivage de 28 080 doses du vaccin Pfizer aujourd’hui. Celles-ci seront offertes en formule avec et sans rendez-vous dans les sites de vaccination de la région. Les heures d’ouverture des sites de vaccination ont été ajustées afin de faciliter la démarche de vaccination et permettre aux personnes de se présenter au moment opportun selon leur emploi du temps.

Rappelons que ce sont présentement les personnes de 50 ans et plus qui peuvent devancer leur rendez-vous pour leur seconde dose de Pfizer. Au cours des prochains jours, ce sera aux tranches d’âge suivantes de le faire :

15 juin : 50 ans et plus

16 juin : 45 ans et plus

17 juin : 40 ans et plus

18 juin : 35 ans et plus

21 juin : 30 ans et plus

22 juin : 25 ans et plus

23 juin : 18 ans et plus

Ajustement du portail Clic santé

Le portail Clic Santé a été ajusté et il est maintenant plus facile de devancer le rendez-vous, avise le CIUSSS MCQ. Pour faciliter les démarches, les personnes doivent avoir en main leur date de vaccination, le type de vaccin reçu en première dose, leur numéro de RAMQ ainsi que leur numéro de téléphone.

Si des problèmes persistent, la personne peut contacter le 1 877 644-4545 et au besoin, se présenter dans un site de vaccination pour être accompagnée dans la prise de rendez-vous ou recevoir son vaccin sur place selon les quantités disponibles quotidiennement.

Des files d’attente distinctes ont été aménagées dans les sites de vaccination pour les gens avec rendez-vous, sans rendez-vous et ceux qui ont besoin de soutien technique.

Couverture vaccinale (en date du 14 juin 2021)

70 ans et plus : 94,6 %

60-69 ans : 90,9 %

50-59 ans : 82,5 %

40-49 ans : 73,2 %

30-39 ans : 62,3 %

18-29 ans : 58,3 %

12-17 ans : 58,3 %