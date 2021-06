COVID-19: 66% de la population de la région est vaccinée

Au cours du dernier week-end, la région a atteint un taux de plus de 66 % de sa population vaccinée avec au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

Au total, 378 573 doses de vaccin ont été administrées en Mauricie et au Centre-du-Québec, dont 345 884 premières doses et 32 689 deuxièmes doses. La vaccination se poursuit de plus belle cette semaine.

Clinique mobile

En plus de prêter main-forte aux efforts de vaccination scolaire au cours des prochaines semaines, en visitant notamment les centres de formation professionnelle, la clinique mobile visitera d’autres secteurs de la région cette semaine :

Mardi 8 juin, de 13 h 30 à 16 h, au parc Victoria de Trois-Rivières (coin de la Vérendrye et Royale).

Mercredi 9 juin, de 13 h 30 à 16 h, au Marché Public de Shawinigan (dans le stationnement du 2093, rue Champlain).

Samedi 12 juin, de 9 h à 17 h, près de la Promenade du Saint-Maurice, à Shawinigan (dans le stationnement derrière le bureau de poste).

Poursuite de la vaccination sans rendez-vous

Dans le but de rejoindre encore davantage les jeunes adultes, en fonction de leurs besoins et leurs habitudes, les personnes n’ayant pas encore reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19 ont maintenant la possibilité en tout temps de se présenter sans rendez-vous dans l’une des cliniques de vaccination lorsqu’elles sont en fonction.

La vaccination sur rendez-vous demeure toujours disponible dans l’ensemble des cliniques de vaccination de masse en consultant le portail Clic Santé.

Il faut toutefois noter que le sans rendez-vous n’est pas accessible pour l’obtention d’une deuxième dose du vaccin.

Précision en regard de la vaccination scolaire

Dans le cadre de la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans en milieux scolaires, il est demandé aux parents d’inscrire leur enfant à l’aide du lien Web qui leur a été acheminé par leur école.

Afin d’assurer un nombre suffisant de doses de vaccination, il est important que l’inscription soit faite avant 9 h 45 la veille du passage de l’équipe de vaccination dans l’école qui les concerne.

Devancement de la 2e dose

Pour l’instant, le devancement des rendez-vous pour la deuxième dose est possible uniquement pour les personnes ayant reçu une première dose du vaccin Pfizer.

Dès que nous aurons des confirmations d’arrivage de doses des vaccins AstraZeneca et Moderna, des plages horaires seront ajoutées pour que les personnes ayant reçu une première dose de ces vaccins puissent devancer leur rendez-vous de deuxième dose.

Par ailleurs, quelques problématiques ont été rencontrées depuis hier avec la plateforme Clic Santé pour faire devancer le rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin.