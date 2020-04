COVID-19: 648 cas dans la région

Au total, 34 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés dans les 24 dernières heures en Mauricie/Centre-du-Québec. Sept personnes sont également décédées des suites de la COVID-19 depuis hier, ce qui porte maintenant le nombre de décès à 29.

Vingt de ces décès sont survenus au CHSLD Laflèche à Shawinigan.

Le premier ministre du Québec a indiqué qu’il y avait maintenant 216 décès de reliés à la pandémie, une augmentation de 41 depuis hier à travers la province. «Malheureusement, on s’attend à des augmentations dans les prochains jours», précise François Legault en indiquant que 99% des 216 décès étaient chez les plus de 60 ans et plus.

«On sait que ce n’est pas facile actuellement pour nos aînés. Il y en a beaucoup qui sont seuls, qui sont isolés. Aujourd’hui, on a le devoir de les protéger. Ce sont eux qui ont bâti le Québec à travers les épreuves. On leur dit merci. On est avec eux», ajoute-t-il en soulignant à nouveau l’importance pour les ainés de respecter le confinement.

Actuellement, il y a 106 décès sur les 216 au Québec proviennent des CHSLD. De ceux-ci, il y en a six où l’on en retrouve l’essentiel. Soit Sainte-Dorothée à Laval (16), La Pinière à Laval (10), Notre-Dame de la Merci à Montréal (13), La Salle à Montréal (7), Alfred-Desrochers à Montréal (5) et Laflèche à Shawinigan (20). «C’est là que ça se joue actuellement», déclare le premier ministre.

D’ailleurs, 450 médecins et 1000 autres employés de la santé ont été ajoutés dans les CHSLD. La prime aux employés de la santé sera également étendue à ceux des résidences de personnes âgées privées a-t-on appris lors du point de presse du 9 avril du gouvernement du Québec.

Cas par région