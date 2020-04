COVID-19 : 63 cas de plus dans la région

La région de la Mauricie/Centre-du-Québec compte maintenant 494 cas confirmés de COVID-19, soit 431 en Mauricie et 63 au Centre-du-Québec. On constate également un nouveau décès, ce qui porte le nombre total à 8 pour la région.

On retrouve huit personnes aux soins intensifs, tandis que 17 sont hospitalisées.

Ce sont 80 employés du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec qui sont touchés par la COVID-19, soit sept de plus que la veille. Au CHSLD Laflèche, 46 résidents (+6) ont reçu un diagnostic positif, de même que 32 (+4) employés du CHSLD.

Également, 89 des cas confirmés sont des employés de l’entreprise Olymel de Yamachiche.

Cas confirmés dans la région

Réseau local de santé Arthabaska-et-de-l’Érable Centre-de-la-Mauricie Drummond Trois-Rivières Vallée-de-la-Batiscan Bécancour-Nicolet-Yamaska Maskinongé Haut-Saint-Maurice Hier 11 141 43 157 12 7 60 0 Aujourd’hui 11 166 45 178 15 7 72 0

François Legault prolonge la pause au 4 mai

Tout en se réjouissant que le Québec soit l’état nord-américain qui respecterait le plus les consignes de distanciation selon Google, le premier ministre a décrété que la fermeture des entreprises et des commerces non essentiels allait se poursuivre au-delà du 13 avril. La date est repoussée au 4 mai.

«Pour finir d’aplanir la courbe, pour sauver le maximum de vies, on doit mettre le Québec sur pause un peu plus longtemps», a indiqué François Legault en précisant qu’il y a maintenant 7944 cas confirmés de COVID‑19 et 94 personnes décédées. Les hospitalisations sont au nombre de 525, dont 154 personnes aux soins intensifs. «On est toujours dans la pente ascendante de la courbe. On en a encore pour quelques semaines. On rentre dans une phase décisive», dit-il.

Du côté des masques N95 et des gants, le Québec a reçu des commandes. La réserve est maintenant à 13 jours de réserve. Pour les masques chirurgicaux et les blouses, les stocks permettent de répondre aux besoins pour 7 jours. «On regarde des alternatives, pour fabriquer ces items au Québec», souligne François Legault.

Au plan économique, en compagnie du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, le premier ministre du Québec a profité de son point de presse du 5 avril pour signifier que son gouvernement travaillait sur le futur. «On se prépare pour l’après. On doit acheter québécois. C’est important pour nos entreprises et les travailleurs».

C’est ainsi que le gouvernement lancera Le panier bleu, une plate-forme pour favoriser l’achat local. «La crise sanitaire nous a permis de réaliser à quel point nous avons besoin d’une stratégie ambitieuse pour le commerce local et le commerce électronique. On va en faire une priorité», déclare Pierre Fitzgibbon, le ministre de l’Économie.

Cas par région