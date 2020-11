COVID-19 : 57 nouveaux cas et quatre décès

Le nombre de nouveaux cas en Mauricie/Centre-du-Québec pour la dernière journée s’élève à 57 sur le territoire, dont 28 en Mauricie.

Les nouveaux cas sont répartis dans la MRC des Chenaux (+2), dans la MRC de Mékinac (+2), dans la MRC de Maskinongé (+11), Trois-Rivières (+12) et Shawinigan (+1). Cela porte à 335 le nombre de cas actifs en Mauricie.

Cependant, quatre décès supplémentaires survenus dans des ressources d’hébergement de la communauté s’ajoutent au triste bilan des personnes décédées de la COVID-19.

On dénombre également quatre personnes de plus hospitalisées en lien avec la COVID-19, portant le total à 48. Il y a toujours six personnes aux soins intensifs.

En parallèle, le nombre de personnes rétablies se chiffre à 54 dans les dernières 24 heures.