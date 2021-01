COVID-19 : 55 nouveaux cas en Mauricie

Au cours des dernières 24 heures, 158 nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés en Mauricie/Centre-du-Québec. Cette augmentation représente 55 cas supplémentaires en Mauricie et 103 pour le Centre-du-Québec.

On dénombre également huit décès en lien avec la COVID-19 dans la dernière journée, soit six en ressources d’hébergement de la communauté et deux à domicile.

En Mauricie, les nouveaux cas sont répartis à Trois-Rivières (+32), Shawinigan (+11), la MRC de Maskinongé (+5), l’agglomération de La Tuque (+6) et dans la MRC des Chenaux (+1).

Le nombre de personnes hospitalisées pour cause de COVID-19 a diminué de 1 personne, portant le total à 46 hospitalisations. Pour le secteur des soins intensifs, nous observons plutôt une augmentation de 1 hospitalisation alors que 2 personnes y sont prises en charge. Malheureusement, nous déplorons 6 décès en ressources d’hébergement de la communauté et 2 à domicile. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles et aux proches.

Le nombre de personnes rétablies se chiffre, pour sa part, à 124.

Par ailleurs, 2199 doses du vaccins contre la COVID-19 ont été administrées sur le territoire du CIUSSS MCQ depuis le début de la campagne de vaccination.