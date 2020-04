COVID-19: 549 cas confirmés dans la région

La Mauricie/Centre-du-Québec compte aujourd’hui 549 cas confirmés de COVID-19, soit une augmentation de 55 cas dans les 24 dernières heures.

Plus de détails à venir

La barre des 100 décès franchie au Québec

Le premier ministre du Québec a indiqué qu’il y avait maintenant 121 décès de reliés à la pandémie, une augmentation de 27 en 24 heures. «On ne s’habitue pas. Derrière les chiffres, il y a des humains», souligne avec empathie François Legault.

Le total de cas est de 8580, une hausse de 636 depuis hier. À ce jour, 533 personnes sont hospitalisées, dont 164 soins intensifs.

«En avril, on ne lâche pas d’un fil. Les prochains jours vont être critiques dans notre bataille contre le virus. Ce n’est pas le temps de lâcher. Il faut rester à la maison. On doit aussi se préparer à la réouverture de nos commerces. La pause est une occasion en or d’adapter nos entreprises pour la suite», souligne le premier ministre du Québec en précisant que son gouvernement allouera 100 millions pour aider les entreprises qui voudraient faire de la formation auprès de leurs employés.

Au niveau des stocks, le Québec dispose d’une réserve de 14 jours pour les gants, 13 pour les masques N95, 10 pour les masques chirurgicaux et 6 jours pour les blouses.

Outre pour l’hôpital juif de Montréal, François Legault a tenu à préciser qu’il n’y avait pas d’interdiction pour les femmes enceintes d’être accompagnées de leur conjoint lors de leur accouchement.

De son côté, la ministre de la Santé Danielle McCann annonce un retour progressif de certaines chirurgies dès aujourd’hui.

Ottawa élargira l’accès à la Prestation d’urgence

Lors de son point de presse du 6 avril, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a indiqué que des ajustements seront faits pour les personnes qui sont actuellement exclues de la Prestation canadienne d’urgence, car ils ont encore, bien que moindres, des revenus. Les mesures seront annoncées dans les prochains jours.

«On aura aussi des nouvelles pour les gens qui touchent moins d’argent en travaillant que s’ils touchaient la prestation d’urgence», ajoute le premier ministre du Canada.

En précisant que des discussions se poursuivaient avec le gouvernement américain, Justin Trudeau a souligné qu’il collaborait avec les provinces «pour nous assurer que les travailleurs de la santé puissent avoir tout l’équipement de protection nécessaire».

Il a également évoqué que la Chambre des communes puisse se réunir de façon virtuelle.

Àce jour, 15 512 cas de coronavirus sont identifiés au Canada. Il y a 280 décès reliés à la maladie au pays.