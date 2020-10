COVID-19 : 50 nouveaux cas en Mauricie

Le plus récent bilan quotidien du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec fait état de 70 nouveaux cas confirmés de COVID-19 sur le territoire, dont 50 en Mauricie.

À Trois-Rivières seulement, on enregistre 23 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. On recense aussi 7 nouveaux cas à Shawinigan, 7 dans la MRC des Chenaux, 8 dans la MRC de Mékinac, 5 dans la MRC de Maskinongé et aucune hausse dans le Haut-Saint-Maurice.

On dénombre de nouveaux cas dans plusieurs écoles de la région : Du Rocher, Masson, Paul-Le Jeune, Val-Mauricie, Centre d’éducation des adultes (édifice de Lasalle), Cardinal-Roy et Louis-de-France.

Le nombre de personnes rétablies de la COVID-19 s’élève à 80. Une augmentation de 4 hospitalisations a été observée dans la dernière journée, portant le total à 24.

Actuellement, la région compte 65 éclosions, principalement dans les milieux de travail (31) et les milieux scolaires (21). Peu d’éclosions touchent les milieux d’hébergement pour aînés dans la communauté (2) et aucune éclosion n’est survenue dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) dans la 2e vague de la pandémie.