COVID-19 : 5 décès et 181 cas au Québec

CORONAVIRUS. François Legault a fait le point aujourd’hui en compagnie de Danielle McCann, la ministre de la Santé et des Services sociaux. Le Québec compte maintenant 5 décès et 181 cas reliés au COVID-19. Également présent, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a précisé que des contraintes pouvant aller jusqu’à l’intervention des forces policières pourraient être imposées aux personnes qui, se sachant infectées, circulent dans des lieux publics.

«Aujourd’hui, le bilan est de 181 cas de personnes infectées au Québec, dont 19 personnes hospitalisées. On s’attendait à ce que ça s’accélère, mais c’est un rappel sévère du sérieux de la situation. On se prépare à tous les scénarios et on doit continuer de limiter nos contacts physiques. On vous demande de limiter vos déplacements au strict nécessaire. C’est très important de ne pas propager le virus d’un quartier à l’autre, d’une ville à l’autre ou d’une région à l’autre», a précisé le premier ministre du Québec en offrant ses condoléances aux familles aux quatre nouvelles personnes décédées. Quatre des cinq décès sont survenus dans la même résidence pour personnes âgées à Lavaltrie.

Il a également profité de son point de presse quotidien pour annoncer une possible mesure financière pour permettre aux organismes communautaires de remplacer leurs bénévoles de 70 ans et plus qui se doivent d’être confinés à la maison par des personnes rémunérées.

De son côté, Horacio Arruda a incité à nouveau sur le lavage de mains et les nécessaires mesures de distanciation sociale. «Les rassemblements de personnes sont à risque», répète-t-il.

Par ailleurs, Danielle McCann, la ministre de la Santé et des Services sociaux, a précisé que des lits continuaient à être libérés pour faire face à de nouvelles hospitalisations reliées au COVID-19. Un total de 4600 lits sont disponibles. Danielle McCann a également remercié chaleureusement les employés du système de santé et ceux qui les appuient.