COVID-19 : 49 nouveaux cas dans la région

SANTÉ. Le nombre de cas actifs en Mauricie et au Centre-du-Québec est aujourd’hui de 473.

Dans son bilan du jour, le CIUSSS-MCQ rapporte en effet 49 nouveaux cas, dont 18 pour le Centre-du-Québec et 31 pour la Mauricie.

Heureusement, aucun nouveau décès n’est à déplorer et les hospitalisations demeurent stables à 23, dont 2 aux soins intensifs. Le CIUSSS-MCQ recense des hausses particulières dans les MRC de Drummond (+13) et à Trois-Rivières (+20).

En Mauricie, les autres cas se situent à Shawinigan (+6), dans la MRC de Maskinongé (+4) et dans la MRC des Chenaux (+1). Au Centre-du-Québec, on enregistre un nouveau cas dans la MRC Nicolet-Yamaska et deux dans la MRC d’Arthabaska.

Éclosion à l’Unité de neurologie du CHAUR à Trois-Rivières

Au total, 19 usagers et 27 membres du personnel de l’Unité de neurologie du CHAUR ont été déclarés positifs à la COVID-19. Dans le but de freiner la propagation, diverses mesures ont été déployées, dont le dépistage systématique chez les usagers et le personnel; la suspension des visites, sauf celles pour des fins humanitaires; le rehaussement des mesures de prévention et contrôle des infections; et l’arrêt des admissions sur l’unité.

Nouvelles cliniques de dépistage

La nouvelle clinique désignée de dépistage (CDD) de Drummondville a tenu sa première journée d’activité ce mardi 13 octobre, avec un record de 450 dépistages. Pour obtenir un dépistage, le CIUSSS encourage la prise de rendez-vous au 1 877 644-4545. Des plages sans rendez-vous seront néanmoins disponibles de 13 h à 16 h du lundi au vendredi jusqu’au 1er novembre.

Cette nouvelle clinique est la première de quatre qui seront déployées graduellement dans la région. La clinique de Trois-Rivières a été confirmée à la bâtisse industrielle. Plus d’informations viendront quant à la date de son ouverture ainsi que l’emplacement des nouvelles cliniques de Shawinigan et Victoriaville.

Les MRC d’Arthabaska et de L’Érable passent au rouge

Découlant du changement de pallier d’alerte des municipalités régionales de comté (MRC) d’Arthabaska et de L’Érable, de nouvelles mesures associées au palier rouge. À la suite d’un erratum publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les mesures, comme la fermeture des bars et des restaurants, entreront en vigueur ce vendredi 16 octobre à minuit. Celles concernant les milieux scolaires et sportifs entreront en vigueur le lundi 19 octobre. L’ensemble du Centre-du-Québec sera donc au palier d’alerte maximal, de même que la ville de Trois-Rivières. Le reste de la Mauricie demeure au palier orange.