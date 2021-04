COVID-19 : 49 000 plages horaires ajoutées pour la prise de rendez-vous pour le vaccin

Dès 13 h le vendredi 23 avril, plus de 49 000 plages horaires de rendez-vous seront ajoutées en Mauricie et au Centre-du-Québec afin d’accélérer la vaccination dans la région et de permettre au nouveau groupe prioritaire annoncé par le Gouvernement du Québec, les personnes présentant des maladies chroniques qui ont entre 18 et 60 ans, de prendre rendez-vous dès demain. Ces personnes pourront prendre rendez-vous en utilisant le portail Clic Santé.

Cela permettra également, à partir du 28 avril, à toute personne présentant une incapacité motrice, intellectuelle, de la parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à d’autres sens, ou encore, liée à un trouble du spectre de l’autisme de prendre un rendez-vous. Une personne proche aidante par personne faisant partie de cette clientèle pourra également s’inscrire.

« C’est une excellente nouvelle qui va permettre d’améliorer encore davantage la couverture vaccinale de la Mauricie et du Centre-du-Québec et de protéger encore plus de personnes vulnérables », souligne Gilles Hudon, président-directeur général adjoint.

Actuellement, plus de 150 200 personnes ont reçu une première dose de vaccin. Cela signifie que près de 29 % de la population a reçu une première dose de vaccin.

Groupes prioritaires

Ce sont actuellement les groupes suivants qui peuvent prendre rendez-vous en utilisant le portail Clic Santé :

Les personnes de 60 ans et plus (personnes nées en 1961 et avant);

Les travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux ciblés par la phase 2 de vaccination;

Les travailleurs en milieux à risques importants d’éclosion;

Les personnes de moins de 60 ans considérées à très haut risque de complications de la COVID-19 (aucun rendez-vous à prendre. La vaccination sera recommandée par le médecin traitant)

Les personnes présentant des maladies chroniques qui ont entre 18 et 60 ans;

Le vaccin AstraZeneca peut également être offert aux personnes de 45 à 79 ans;

La liste complète est ici : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/.

Cette semaine, les personnes 45 à 79 ans qui désiraient recevoir le vaccin d’AstraZeneca pouvaient prendre rendez-vous. Actuellement 99 % des plages horaires sont comblées, ce qui signifie que plus de 6800 personnes seront vaccinées avec le vaccin d’AstraZeneca cette semaine.

Couverture vaccinale (en date du 21 avril 2021)