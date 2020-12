COVID-19 : 48 nouveaux cas depuis le 24 décembre

La Mauricie a enregistré 48 nouveaux cas de COVID-19 les 24, 25 et 26 décembre.

De ce nombre, 20 ont été recensés à Trois-Rivières, 13 à Shawinigan, 7 dans la MRC de Maskinongé, 6 dans l’Agglomération de La Tuque et deux dans la MRC des Chenaux.

Des données plus complètes seront partagées par le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec en fin de journée aujourd’hui.

Rappelons que pour limiter la propagation de la COVID-19 durant les Fêtes, le premier ministre du Québec a imposé la fermeture des commerces non essentiels du 25 décembre au 11 janvier. Les épiceries, pharmacies, garages et quincailleries demeurent ouvertes ouverts. Par équité pour les petits commerces, il est interdit pour les grandes surfaces de vendre des biens non essentiels durant cette période.

Le télétravail est obligatoire pour les employés de bureau de l’ensemble du Québec, autant dans les secteurs public et privé jusqu’au 11 janvier. Les écoles rouvriront aussi à cette date.