COVID-19: 45 nouveaux cas en Mauricie

Au cours des dernières 24 heures, le nombre de cas de COVID-19 a augmenté de 45 en Mauricie et de 42 au Centre-du-Québec, alors que 93 personnes se sont rétablies de la COVID-19.

Plus précisément, on dénombre un nouveau cas dans la MRC des Chenaux, quatre dans la MRC de Mékinac, six dans la MRC de Maskinongé, 23 à Trois-Rivières et 11 à Shawinigan. Des cas s’ajoutent aussi dans les écoles Paul-Le Jeune, Saint-Jacques, aux Deux-Étangs (Sacré-Cœur), Cardinal-Roy, des Pionniers, à l’Institut secondaire Keranna, au CFP Bel-Avenir et au Centre d’éducation aux adultes – édifice De la Salle.

Les hospitalisations ont connu une baisse de 1 portant le total à 31 hospitalisations. La situation aux soins intensifs est pour sa part demeurée stable avec 5 personnes alitées.

Aucun nouveau décès n’est survenu dans la région au cours de la dernière journée.