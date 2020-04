COVID-19: 39 employés du réseau de la santé infectés dans la région

La Mauricie/Centre-du-Québec compte maintenant 247 cas rapporte le CIUSSS. Il y a 201 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 46.

Onze personnes sont hospitalisées dont 4 aux soins intensifs. On retrouve un ou des cas de la COVID-19 dans cinq résidences de personnes âgées et au CHSLD de Shawinigan.

«La situation au Centre Laflèche nous préoccupe vraiment», reconnaît Carol Fillion, le directeur général du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec. Dans ce CHSLD, il y a 28 résidents qui sont affectés par la COVID-19 ainsi que 12 membres du personnel.

C’est ainsi que pour l’établissement de Shawinigan et les autres de la Mauricie et du Centre-du-Québec, tous les résidents doivent demeurer dans leur chambre. On se prépare également à diviser les CHSLD entre trois zones étanches : les cas de COVID-19, les personnes présentant des symptômes et ceux qui n’en ont pas.

Concernant l’équipement médical, «Aujourd’hui et demain, on a le matériel suffisant pour protéger nos travailleurs», souligne Carol Fillion en précisant que 39 employés du réseau de la santé du territoire sont actuellement infectés par la COVID-19 et retirés du travail.

Aux familles qui souhaiteraient rapatrier leurs proches en résidence à la maison, les autorités du CIUSSS considèrent que les milieux sont encore sécuritaires.

Par ailleurs, pour l’instant, en rappelant l’importance de rester à la maison, on ne pense pas à contrôler la circulation sur le pont Laviolette.

Répartition des cas sur le territoire

Trois-Rivières : 87

Centre-Mauricie : 89

Maskinongé : 20

Vallée-de-la-Batiscan : 7

Haut Saint-Maurice : 0

Drummondville : 30

Arthabaska-Les Érables : 10

Bécancour et Nicolet-Yamaska : 4