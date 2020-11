COVID-19: 38 nouveaux cas et deux décès

La Mauricie/Centre-du-Québec a connu une augmentation de 38 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, dont 17 en Mauricie. On déplore toutefois deux décès survenus dans une ressource d’hébergement de la communauté et à domicile.

Des 17 nouveaux cas en Mauricie, on en dénombre deux dans l’agglomération de La Tuque, trois dans la MRC des Chenaux, neuf à Trois-Rivières et trois à Shawinigan. Dans les écoles, de nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent à l’Académie les Estacades, à l’école Jacques-Buteux, l’école L’Escale, l’école Sainte-Thérèse, l’école Saint-Paul, au Centre d’éducation aux adultes – édifice De La Salle et au Séminaire Saint-Joseph.

Il y a maintenant 35 hospitalisations reliées à la COVID-19 en Mauricie/Centre-du-Québec. La situation aux soins intensifs est pour sa part demeurée stable avec 6 personnes hospitalisées.

Dans la dernière journée, 61 personnes se sont également rétablies de la COVID-19.