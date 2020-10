COVID-19 : 38 nouveaux cas en Mauricie/Centre-du-Québec

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a enregistré 38 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire au cours des 24 dernières heures. C’est la deuxième journée consécutive où l’on constate une hausse de moins de 40 cas quotidiennement.

« Bien que l’évaluation se base sur une tendance à plus long terme, les plus faibles augmentations observées au cours des deux derniers jours sont encourageantes. Il est ainsi primordial que le respect des mesures sanitaires soit maintenu afin que la diminution du nombre de nouveaux cas se poursuive et que nous puissions envisager un retour vers un pallier d’alerte inférieur », mentionne Dre Marie Josée Godi, directrice de la santé publique et responsabilité populationnelle au CIUSSS MCQ.

Ainsi, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 21 en Mauricie et de 17 au Centre-du-Québec, alors que 59 personnes se sont rétablies de la COVID-19.

On dénombre deux nouveaux cas à Sainte-Thècle, deux à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, un à Saint-Étienne-des-Grès, huit à Trois-Rivières et huit à Shawinigan.

Du côté des écoles, de nouveaux cas s’ajoutent aux écoles de la Source, Val-Mauricie, Cardinal-Roy, de l’Envolée, du Bois-Joli, Jacques-Buteux et au Séminaire St-Joseph, ainsi qu’au CFP Qualitech, au Centre d’éducation aux adultes – édifice De la Salle.

Les éclosions ayant cours au CHAUR semblent sous contrôle alors qu’aucun nouveau cas positif à la COVID-19 n’a été déclaré à l’unité de chirurgie (4J) et à l’unité COVID (4N) au cours de la dernière journée.

L’éclosion de l’unité de neurologie (2J) a quant à elle été levée considérant qu’il n’y avait eu aucune nouvelle acquisition dans les 14 derniers jours.

Il faut néanmoins préciser qu’un cas chez les usagers, dont l’acquisition a eu lieu avant le 10 octobre, s’est ajouté au portrait global de cette éclosion pour un total de 23 usagers.

Les hospitalisations aux soins intensifs sont passées à 3 cas (-1), pour un total de 23 hospitalisations. Aucun nouveau décès n’est survenu dans la région au cours de la dernière journée.

On recense maintenant 748 cas actifs sur le territoire du CIUSSS MCQ.