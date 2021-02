COVID-19 : 31 nouveaux cas

Ce sont 31 nouveaux cas de COVID-19 qui ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, soit 18 en Mauricie et 13 au Centre-du-Québec.

En contrepartie, 67 personnes se sont rétablies de la COVID-19. Le nombre d’hospitalisations s’élève aujourd’hui à 29, ce qui constitue une diminution de 4 personnes par rapport au bilan d’hier.

«On constate que la transmission communautaire est en baisse dans la région. Une diminution importante est également observée au chapitre des éclosions qui sont passées de 61 à 45 cette semaine», mentionne Dre Marie Josée Godi, directrice régionale de la santé publique.

Certains indicateurs traduisent une nette amélioration de la situation dans la région, dont le nombre de nouveaux cas quotidien. Pour la dernière semaine, la moyenne est de 34 nouveaux cas par jour.

Toutefois, le nombre d’hospitalisations et de décès reste élevé, ce qui explique en partie pourquoi la région est toujours en zone rouge. «Le taux d’hospitalisation demeure préoccupant et fragile, soutient Dre Godi. On doit aussi se donner du temps pour voir si le nombre de cas par jour continue de diminuer. Il faut se laisser de deux à quatre semaines pour voir si une tendance à la baisse s’installe.»

«La situation géographique a été prise en compte dans la décision relative au changement de palier, mais ce n’est pas le seul facteur qui a été considéré, ajoute cette dernière. Il faut aussi considérer le délestage de certains services, toujours en cours, afin de prêter main-forte aux unités COVID, aux milieux en éclosion et à l’École nationale de police du Québec (ENPQ). Il s’agit de facteurs déterminants dans le maintien de la région en zone rouge.»

Rappelons que le couvre-feu entre 20h et 5h, l’interdiction de rassemblements dans les domiciles et sur les terrains privés et le télétravail obligatoire sont maintenus.