COVID-19: 31 cas de plus dans la région

RÉGION. Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec recense 31 nouveaux cas de COVID-19 dans la région depuis hier. Cinq se situent dans la région du Centre-du-Québec. Le reste appartient à la Mauricie.

Les nouveaux cas sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent sont tous localisés dans la MRC de Drummond, qui compte maintenant 267 cas. La situation est stable depuis quelques jours dans les autres MRC centricoises.

En Mauricie, le nouveaux cas sont à Maskinongé (+2), Saint-Étienne-des-Grès (+1), Saint-Justin (+1), Saint-Paulin (+1), Sainte-Ursule (+1), Yamachiche (+1) et Trois-Rivières(+19).

En ce qui concerne le nombre de personnes rétablies, il se porte à 1056, soit 27 de plus qu’hier. Il y a 50 personnes hospitalisées dont 3 aux soins intensifs. On enregistre un décès supplémentaire.

Les CHSLD Cloutier-du Rivage et Saint-Joseph ont enregistré de nouveaux cas. Chez Cloutier-du Rivage, on en compte 10 de plus qu’hier chez les résidents (total de 67) et quatre du côté des employés (total 42). Du ccôté de Saint-Joseph, on en a enregistré deux de plus chez les résidents, pour un total de 17, et un du côté du personnel.

On compte maintenant 1381 cas de COVID-19 du côté de la Mauricie depuis le début de la pandémie et 340 du côté du Centre-du-Québec, pour un total de 1721 à l’échelle régionale.