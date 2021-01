COVID-19: 28 nouveaux cas en Mauricie

Au cours des dernières 24 heures, 28 nouveaux cas ont été déclarés en Mauricie et 58 au Centre-du-Québec, pour un total régional de 86 cas. On déplore également un décès en CHSLD au cours de la dernière journée.

On recense 20 nouveaux cas à Trois-Rivières, trois dans l’agglomération de La Tuque, un dans la MRC des Chenaux et quatre à Shawinigan. À Trois-Rivières, trois des nouveaux cas sont des employés de la Villa du Parc 2012.

Le nombre d’hospitalisations s’élève aujourd’hui à 52 personnes hospitalisées, une hausse de neuf dans les derniers jours, dont trois dans le secteur des soins intensifs. Le nombre de personnes rétablies se chiffre pour sa part à 112.

Avec les cas de la période entourant le jour de l’An, la Mauricie/Centre-du-Québec a dépassé le cap de 10 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, avec un total de 10 239 cas depuis mars dernier. À l’heure actuelle, le CIUSSS dénombre 1033 cas actifs sur son territoire, soit 289 en Mauricie et 744 au Centre-du-Québec.

La vaccination contre la COVID-19 reprendra dès demain en Mauricie et au Centre-du-Québec. Jusqu’à maintenant, 1 414 personnes ont reçu le vaccin. D’ici le 9 janvier prochain, la région recevra 1 950 doses additionnelles du vaccin Pfizer, dont 975 doses seront distribuées au site désigné de Drummondville et 975 autres au site de Trois-Rivières.

Les groupes priorisés sont les travailleurs de la santé et des services sociaux en contact avec des usagers œuvrant en CHSLD et en RI-RTF (ressource intermédiaire et ressource de type familial), ainsi que des proches aidants. Les personnes concernées seront contactées.

Conformément aux orientations provinciales récentes, l’ensemble des doses reçues seront utilisées pour vacciner un maximum de personnes plutôt qu’être mises de côté pour l’administration d’une deuxième dose. Cette mesure a pour objectif d’accélérer la protection des personnes vulnérables et des travailleurs de la santé, dans le contexte actuel de propagation très élevée de la COVID-19 sur le territoire québécois.

Pour le moment, seuls les groupes prioritaires ont accès à la vaccination. Toutes les informations concernant la vaccination seront communiquées graduellement, selon l’arrivée des doses de vaccin et des groupes qui seront ciblés (lieux, prise de rendez-vous, personnes ciblées, etc.).