COVID-19: 25 nouveaux cas dans la région

La Mauricie/Centre-du-Québec est passée de 648 à 673 cas confirmés de COVID-19. Quatre décès ont également été constatés depuis hier.

Le premier ministre du Québec a indiqué qu’il y avait maintenant 241 décès de reliés à la pandémie, une augmentation de 25 depuis hier. Le total de cas est de 11 677. À ce jour, 733 personnes sont hospitalisées, dont 186 aux soins intensifs. Plus de 118 000 tests ont été effectués.

«On n’aime pas voir des décès, mais quand on compare nos résultats, on voit que les mesures que les Québécois ont accepté de mettre en place donnent de bons résultats», souligne François Legault. «On voit qu’on est en train d’atteindre le haut de la vague. En plus, la vague est moins haute qu’ailleurs, moins haute même que ce qu’on avait anticipé», ajoute-t-il en déclarant sa fierté envers les Québécois.

«Dans les dernières semaines, on a changé nos vies pour protéger nos plus vulnérables. Ça nous honore comme peuple. On a de quoi être fiers. On est 8 millions et demi de Québécois qui se battent ensemble. Il n’y a rien qui peut nous arrêter. On va continuer de se battre et on va la gagner la bataille de notre vie», avance François Legault en indiquant qu’il y aura des équipes spéciales d’implantées dans tous les CHLSD du Québec.

Il n’y a plus de transferts de patients des hôpitaux vers les CHSLD confirme le premier ministre. Malgré certaines demandes, les six CHLSD problématiques identifiés ne seront pas mis sous tutelles précise Danielle McCann. «On a un suivi très serré», dit-elle.

La ministre de la Santé et des Services sociaux a confirmé qu’il y avait des discussions concernant l’envoi de ressources du milieu de l’éducation vers le secteur de la santé, en particulier les CHSLD. Un décret serait sur le point d’être déposé. «On est contents qu’ils viennent nous prêter main-forte», souligne Danielle McCann.

Par ailleurs, François Legault n’exclut pas d’ouvrir les écoles et les garderies avant le 4 mai. «On a besoin de l’accord de la Santé publique. On va prendre la décision qui est la meilleure pour la population».

Cas par région