COVID-19 : 246 cas actifs à Trois-Rivières

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec recense 58 nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures. Du nombre, 28 sont en Mauricie.

On signale deux nouveaux cas dans la MRC de Mékinac (Saint-Tite et Sainte-Thècle), un à Champlain, un à Saint-Boniface, deux à Shawinigan et 22 à Trois-Rivières.

L’école Du Rocher et l’école l’Escale font leur entrée sur la liste des écoles où l’on dénombre des cas de COVID-19. D’autres cas se sont aussi confirmés à l’Académie les Estacades, à l’Académie sportive et au Séminaire Saint-Joseph.

En date d’aujourd’hui, on compte 329 cas actifs en Mauricie, dont 246 à Trois-Rivières. On dénombre aussi 11 cas actifs dans la MRC des Chenaux, 30 dans la MRC de Maskinongé, 35 à Shawinigan, 5 dans la MRC de Mékinac et deux dans l’agglomération de La Tuque.

On ne déplore aucun décès dans la dernière journée et on compte quatre hospitalisations de moins, passant de 24 à 20 en Mauricie/Centre-du-Québec.

Par ailleurs, la nouvelle de clinique de dépistage de Shawinigan, elle sera située au 3423, boulevard Royal, à Shawinigan, dans l’immeuble voisin de la Plaza de la Mauricie. La date d’ouverture sera confirmée dans les prochains jours en fonction de l’avancement des travaux d’installation.

Pour avoir accès à un test de dépistage, la population est d’abord invitée à compléter l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19. Si un dépistage est requis, la population est invitée à prendre rendez-vous en utilisant le portail Clic Santé ou en composant le 1 877 644-4545.

Bien que la méthode avec rendez-vous soit privilégiée pour assurer une plus grande sécurité, diminuer le temps d’attente et éviter de faire la file dans les aléas des conditions climatiques, la population pourra se rendre à la nouvelle CDD sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 10 h à 14 h, et ce, jusqu’au 1er novembre prochain. Après cette date le sans rendez-vous ne sera plus disponible.

Situation des éclosions au CHAUR

Neurologie (2J)

Usagers : 22

Personnel : 33

Il ne reste que 3 usagers hospitalisés sur cette unité et un dépistage systématique du personnel et des usagers est prévu demain.

Chirurgie (4J)

Usagers : 6

Personnel : 5

Un dépistage systématique du personnel et des usagers est effectué aujourd’hui.

COVID (4N)

Personnel : 14

Un dépistage systématique du personnel est prévu demain.