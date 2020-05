COVID-19 : 24 nouveaux cas dans la région

On dénombre maintenant 1421 cas de COVID-19 en Mauricie/Centre-du-Québec, ce qui représente une augmentation de 24 cas confirmés.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec recense 300 (+7) cas au Centre-du-Québec et 1121 (+17) en Mauricie. De ces nouveaux cas, on en retrouve dans la MRC des Chenaux (+1), dans la MRC de Maskinongé (+5) et Trois-Rivières (+11).

Parmi les nouveaux cas à Trois-Rivières, on retrouve un employé de l’UCDG Cloutier-du Rivage, ainsi que trois résidents et un employé du CHSLD Cloutier-du Rivage. Deux employés du CHSLD Saint-Joseph s’ajoutent également à la liste des nouveaux cas.

Notons qu’aucun nouveau cas n’a été décelé dans les 24 dernières heures dans la MRC de Mékinac et à Shawinigan. Le Haut-Saint-Maurice est encore épargné par le virus.

Une personne est toutefois décédée des complications liées à la COVID-19 depuis hier, portant à 113 le nombre de décès.

On compte aussi 826 personnes rétablies.

Présentement, 61 personnes (+1) sont hospitalisées et quatre personnes sont toujours aux soins intensifs. D’ailleurs, en raison du relativement faible nombre d’hospitalisations en lien avec la COVID-19 dans la région, le Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières fait partie des hôpitaux qui pourront accueillir des patients montréalais atteints de la COVID-19 puisque les hôpitaux de Montréal sont débordés par la crise, a confirmé la ministre de la Santé lors du point de presse quotidien.

Dans la région, 61% des personnes atteintes de la COVID-19 ont contracté le virus suite à des contacts avec un cas. Le CIUSSS évalue que 31% de la transmission est communautaire et que 8% des cas sont reliés aux voyageurs et leurs contacts.