COVID-19: 24 cas de plus dans la région

CORONAVIRUS. Le CIUSSS Mauricie-et-Centre-du-Québec rapporte 24 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès dans la région depuis hier.

Aussi, 39 personnes de plus sont guéries de la COVID-19, ce qui porte le total des personnes rétablies à 1095. Deux personnes se trouvent actuellement aux soins intensifs dans la région, soit une personne de moins qu’hier.

Nouveaux cas

Sur les 24 nouveaux cas, on en compte quatre au Centre-du-Québec (+2 dans la MRC de Bécancour et +2 dans la MRC de Drummund). La situation est stable depuis quelques jours dans les autres MRC centricoises.

En Mauricie, on compte donc 20 de ces nouveaux cas, répertoriés Notre-Dame-du-Mont-Carmel (+1), Louiseville (+1), Saint-Alexis-des-Monts (+1) et Trois-Rivières(+17).

Décès et éclosions

On enregistre sept nouveaux décès dans la région depuis hier, dont 6 au CHSLD Cloutier-du Rivage et 1 dans un centre hospitalier.

Pour ce qui est des éclosions, les CHSLD Cloutier-du Rivage et Saint-Joseph ont enregistré de nouveaux cas depuis hier. Du côté du CHSLD Cloutier-du Rivage, 4 personnes (employés) sont atteints de la COVID-19, ce qui porte le total à 46 (chez les employés). Le nombre de cas est demeuré à 67 chez les résidents.

Du côté du CHSLD Saint-Joseph, on en a enregistré 5 cas de plus chez les résidents, pour un total de 22, et aucun du côté du personnel.

On compte maintenant 1401 cas de COVID-19 du côté de la Mauricie depuis le début de la pandémie et 344 du côté du Centre-du-Québec, pour un total de 1745 à l’échelle régionale.

Au Québec

À l’échelle provinciale, 737 nouveaux cas se sont ajoutés dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 42 920.

Les plus récentes données sur l’évolution de la pandémie font état de 79 nouveaux décès, ce qui mène à un total de 3562, tandis que le nombre d’hospitalisations a augmenté de 3, pour atteindre un cumul de 1766. Parmi celles-ci, 183 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 4. (S.L.)