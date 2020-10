COVID-19 : 21 nouveaux cas à Trois-Rivières

La COVID-19 continue sa progression dans la région. Ce sont 56 nouveaux cas qui ont été recensés dans la dernière journée en Mauricie/Centre-du-Québec. Du nombre, 21 sont à Trois-Rivières.

De nouveaux cas ont été signalés dans des écoles de la ville, soit au CFP Bel-Avenir, à l’Académie Les Estacades, à l’école alternative Freinet, à l’école Chavigny, à l’école Jacques-Hétu, à l’école La Source, à l’Académie sportive, à l’école Saint-François-d’Assise et au Séminaire St-Joseph, d’après les dernières informations de la liste publiée par le gouvernement.

Ailleurs en Mauricie, on enregistre de nouveaux cas dans la MRC de Mékinac (+1), dans la MRC des Chenaux (+2), à Saint-Boniface (+1) et à Shawinigan (+2).

Il y a présentement 22 personnes hospitalisées en lien avec la COVID-19 (-2), dont quatre aux soins intensifs (+1). On dénombre 716 cas actifs en Mauricie/Centre-du-Québec.

La prise de rendez-vous à privilégier pour le dépistage

La clinique de dépistage à grand volume est ouverte depuis vendredi à Trois-Rivières. Depuis, on y a réalisé 1351 dépistages.

Des plages de rendez-vous sont demeurées non comblées au cours de ces journées. En plus de diminuer le temps d’attente et d’éviter de faire la file dans les aléas des conditions climatiques, la prise de rendez-vous assure une plus grande sécurité en limitant le nombre de personnes se présentant simultanément dans les cliniques.

Rappelons également que le dépistage sans rendez-vous ne sera plus disponible à compter du 1er novembre.

Pour avoir accès à un test de dépistage, la population est d’abord invitée à compléter l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19. Si un dépistage est requis, composer le 1 877 644-4545 pour obtenir un rendez-vous.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec soutient que les personnes reçoivent leur résultat à l’intérieur de 25 heures, en moyenne.