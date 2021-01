COVID-19: 18 nouveaux cas en Mauricie

Au cours des dernières 24 heures, 18 nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés en Mauricie et 26 au Centre-du-Québec, pour un total régional de 44 cas. On déplore également deux décès, un à domicile et l’autre dans une ressource d’hébergement de la communauté.

Ce sont 12 nouveaux cas qui ont été comptabilisés à Trois-Rivières, ainsi que deux à Shawinigan, trois dans l’agglomération de La Tuque et un dans la MRC de Maskinongé.

L’éclosion se poursuit au Centre d’hébergement Cooke où l’on recense de nouveaux cas de COVID-19 chez cinq employés et huit résidents depuis dimanche. Deux employés du Centre d’hébergement Cloutier-du Rivage ont aussi été déclarés positifs au virus.

Le nombre de personnes hospitalisées pour cause de COVID-19 a diminué de 2 personnes, portant le total à 29 hospitalisations. Une augmentation (+1) du nombre de personnes hospitalisées dans le secteur des soins intensifs est toutefois observée alors que 5 personnes y sont prises en charge.

Le nombre de personnes rétablies se chiffre pour sa part à 73.