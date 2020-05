COVID-19: 17 cas de plus en Mauricie/Centre-du-Québec

RÉGION. Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec compte 17 cas de plus depuis hier, soit 15 en Mauricie et 2 au Centre-du-Québec.

Au Centre-du-Québec, les nouveaux cas recensés sont dans la MRC de Drummond. En Mauricie, ils se trouvent dans la MRC de Maskinongé (+4), à Shawinigan (+1) et à Trois-Rivières (+10).

En ce qui concerne le nombre de personnes rétablies, il se porte à 1250, soit 14 de plus qu’hier. On enregistre 2 décès supplémentaires dans les 24 dernières heures, un au CHSLD Cloutier-du Rivage et un au CHSLD Saint-Joseph.

On compte maintenant 1509 cas de COVID-19 du côté de la Mauricie depuis le début de la pandémie et 370 du côté du Centre-du-Québec, pour un total de 1879 à l’échelle régionale. (S.L.)