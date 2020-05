COVID-19: 169 000$ pour deux organismes de la région

C’est madame Nicole Coutu, directrice générale de l’Aluminerie de Bécancour, qui a eu l’honneur d’annoncer une aide financière de 82 000$ à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec et de 87 000$ au fonds d’urgence COVID-19 de Centraide Mauricie/Centre-du-Québec, et ce, au nom de la Fondation Alcoa.

Le don octroyé à Centraide s’ajoute au montant récolté via une contribution régulière hebdomadaire prélevée sur la paie des employés d’ABI et lors d’une campagne spéciale organisée au cours des dernières semaines. Les deux initiatives ont permis d’amasser près de 16 000$, soit respectivement 8 800$ en contribution régulière et 7 000$ durant la pandémie.

«C’est dans de telles circonstances qu’il est important de s’entraider. Nos employés et notre entreprise sont sensibles au fait que plusieurs personnes vivent une détresse au niveau alimentaire, financier ou psychologique dans le contexte de pandémie actuel. Les besoins sont grands et les budgets réguliers des organismes communautaires ne suffisent plus à la demande, c’est pourquoi il est primordial pour nous de donner au suivant en ces temps difficiles», a précisé Mme Coutu.

«Nous sommes très heureux du soutien de la Fondation Alcoa qui aura un impact concret pour les personnes fragilisées par la présente situation. Grâce à ce don, nous pourrons poursuivre nos actions afin de permettre à celles et ceux qui ont besoin d’aide de pouvoir se nourrir», a pour sa part ajouté Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

En soutien à la lutte contre la pandémie de la COVID-19, la Fondation Alcoa s’est récemment engagée à verser 1 million de dollars US pour contribuer aux efforts dans les communautés où Alcoa opère mondialement. Cette somme s’ajoute aux près de 3 millions de dollars US déjà engagés pour des dons dans les communautés locales d’Alcoa pour 2020. Au Québec, les dons seront distribués à des organismes locaux de chaque région, notamment aux banques alimentaires, afin d’aider les gens dans le besoin et surmonter les impacts sociaux et économiques de la crise.

«Un sincère merci à la Fondation Alcoa pour son investissement social dans nos régions. En contribuant au fonds d’urgence et de relance de Centraide pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, vous démontrez à nouveau votre confiance envers notre organisation et votre souci d’aider nos communautés. Personne ne doit être laissé de côté, encore moins en période de pandémie. #jamaisindifférents», a conclu Isabelle Dionne, présidente directrice générale de Centraide Centre-Ouest du Québec.