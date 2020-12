COVID-19 : 146 nouveaux cas en Mauricie/Centre-du-Québec

Dans les 24 dernières heures, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a recensé 146 nouveaux cas de COVID-19. De ce nombre, 34 cas ont été recensés en Mauricie et 112 au Centre-du-Québec.

On déplore également trois décès, soit un en CHSLD et deux en ressources intermédiaires ou résidences privées pour aînés.

En Mauricie, les nouveaux cas sont concentrés à La Tuque (+2), Trois-Rivières (+22), Shawinigan (+8) et deux dans le MRC de Maskinongé. À Trois-Rivières, la résidence Myosotis rapporte six nouveaux cas confirmés, soit un chez ses employés et cinq parmi les résidents.

On remarque une diminution de quatre hospitalisations dans la région, 43 personnes étant hospitalisées en ce moment, dont six (+1) aux soins intensifs.

Au total, 94 personnes se sont rétablies de la COVID-19 depuis le dernier bilan, mardi.