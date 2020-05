COVID-19 : 142 nouveaux décès

COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19 au Québec font état de 735 nouveaux cas, ce qui porte le nombre de personnes infectées à 37 721. Durant cette même période, 142 nouveaux décès ont été enregistrés, pour un total de 2928. Du côté des hospitalisations recensées, elles sont à 1 835 (- 4). Parmi celles-ci, 199 (- 6) personnes se trouvent aux soins intensifs.

Par ailleurs, les élus du Parti libéral du Québec souhaiteraient la mise en berne du drapeau québécois à l’Assemblée nationale chaque vendredi afin d’honorer la mémoire des victimes de la Covid-19.

«Au nom de l’ensemble des élus du Parti libéral du Québec, j’offre mes sincères condoléances à l’ensemble des familles des victimes. Ce sont des moments d’une grande tristesse qui marqueront à tout jamais notre société. Le Québec mène actuellement le plus grand combat de son histoire. Un virus pour lequel nous n’avons pas encore toutes les données a frappé de plein fouet le Québec et l’ensemble de la planète. De tristes innocents y ont perdu la vie. Nous avons le devoir d’honorer leurs mémoires et de nous souvenir», déclare Pierre Arcand, chef de l’opposition officielle en invitant l’ensemble de la population à honorer la mémoire des victimes en allumant une chandelle à leur fenêtre à 20 h 30 ce soir.

Cas par région

01 – Bas-Saint-Laurent 36 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 303 03 – Capitale-Nationale 1 095 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 1 558 05 – Estrie 898 06 – Montréal 19 197 07 – Outaouais 337 08 – Abitibi-Témiscamingue 156 09 – Côte-Nord 113 10 – Nord-du-Québec 8 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 172 12 – Chaudière-Appalaches 427 13 – Laval 4 082 14 – Lanaudière 2 874 15 – Laurentides 1 833 16 – Montérégie 4 600 17 – Nunavik 16 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 10 Hors Québec 1 Région à déterminer 5 Total 37 721

Nombre de décès par région