COVID-19 : 13 nouveaux cas en Mauricie

Au cours des dernières 24 heures, 13 nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés en Mauricie et 7 au Centre-du-Québec, pour un total régional de 20 cas. On dénombre toutefois quatre décès en CHSLD et un décès dans une ressource d’hébergement dans la communauté.

Au total, 10 nouveaux cas sont recensés à Trois-Rivières, deux à Shawinigan, tandis qu’un nouveau cas a été signalé dans l’agglomération de La Tuque.

Le nombre de personnes hospitalisées pour cause de COVID-19 a diminué de 3 personnes, portant le total à 38 hospitalisations. Le nombre de places occupées dans le secteur des soins intensifs est quant à lui demeuré stable alors que 4 personnes y sont prises en charge.

Le nombre de personnes rétablies se chiffre pour sa part à 72. Il y a présentement 251 cas actifs en Mauricie.