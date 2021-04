COVID-19 : 11 000 personnes vaccinées durant la fin de semaine

Le premier week-end de vaccination sans rendez-vous dans la région a permis de vacciner plus de 11 000 personnes de 55 ans et plus contre la COVID-19. Cela porte à 114 018 le nombre de personnes ayant reçu le vaccin.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, près du quart de la population a ainsi reçu une première dose de vaccin (22%).

De nouvelles dates de vaccination sans rendez-vous avec AstraZeneca ont été dévoilées dans la région. Du côté de la Mauricie, des plages horaires sont rendues disponibles à Louiseville et La Tuque cette semaine.

Début de la prise de rendez-vous pour les travailleurs de la santé et des services sociaux

Près de 10 000 plages horaires de rendez-vous ont été ajoutées le 11 avril afin de permettre aux travailleurs de la santé et des services sociaux en contact direct avec des patients dans le cadre de leurs activités professionnelles de prendre rendez-vous pour leur vaccin contre la COVID-19 sur le portail Clic Santé.

Les professionnels ciblés sont :

Le personnel du réseau, de même que les stagiaires, ainsi que les responsables des ressources intermédiaires et de type familial qui n’étaient pas visés par la phase 1;

Les travailleurs de la santé et des services sociaux, incluant les stagiaires, à l’emploi d’une clinique privée (mentionnons entre autres les cliniques dentaires, les groupes de médecine de famille, les cliniques médicales privées, les pharmacies, de même que les cliniques de psychologie, d’optométrie, de physiothérapie et d’audioprothésistes);

Les travailleurs communautaires en contact direct avec des patients à haut risque, comme les travailleurs de rue en santé mentale, en itinérance et en toxicomanie;

Ceux-ci doivent avoir 18 ans et plus et devront présenter une preuve d’emploi lors de leur rendez-vous (talon de paie, carte d’employé avec photo ou lettre de l’employeur).

Rappelons également que les personnes de 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour leur vaccin contre la COVID-19 en utilisant le portail Clic Santé. Actuellement 60 114 plages horaires de rendez-vous sont planifiées en Mauricie et au Centre-du-Québec, ce qui signifie que 93 % des plages horaires sont comblées.

Plus de 3 935 sont toujours disponibles. De nouvelles plages horaires seront ajoutées au fur et à mesure que seront confirmés les arrivages de doses de vaccin par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Début de la prise de rendez-vous dans les pharmacies communautaires

En Mauricie et au Centre-du-Québec, des pharmacies ont déjà commencé à rendre disponibles des plages horaires de rendez-vous et d’autres s’ajouteront graduellement. Le début de la vaccination en pharmacie dans notre région est une excellente nouvelle qui facilite grandement la vaccination des gens dans leur milieu et permettra d’augmenter rapidement la couverture vaccinale de notre région afin de protéger les personnes les plus vulnérables.