COVID-10: Qu’en est-il de la santé financière de Trois-Rivières?

La pandémie aura indéniablement des impacts sur les finances publiques, mais la gestion du budget 2020 demeure sous contrôle à la Ville de Trois-Rivières. «Les gens de Trois-Rivières n’ont pas à s’inquiéter outre mesure sur la santé financière de la Ville», assure France Cinq-Mars, directrice générale et directrice des Finances.

La Ville a évalué l’impact de la COVID-19 selon trois scénarios, allant du plus réaliste au plus pessimiste. Dans l’exercice, les fonctionnaires ont quantifié l’augmentation des dépenses associées à la gestion de la pandémie, ainsi que les montants liés aux mesures prises soient pour alléger le fardeau fiscal sur les contribuables, soit pour maintenir les services aux citoyens par une offre à distance. Ils ont aussi tenu compte des baisses de revenus anticipées et des économies associées à l’annulation d’activités ou d’événements. Le cumul de ces données a permis d’évaluer l’impact à un montant oscillant entre 2 et 5 M$.

En dépit des dépenses imprévues, l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour 2020 demeure réaliste. D’une part, la Ville de Trois-Rivières est en bonne situation financière, d’autre part, on prévoit compter sur l’aide financière du gouvernement pour amoindrir l’impact de la COVID-19. «Nous surveillons les programmes d’aide aux municipalités qui pourraient être annoncés prochainement», précise la directrice générale.

États financiers 2019

La Ville de Trois-Rivières s’affaire à compléter les états financiers pour l’année 2019. Sans pouvoir confirmer de montants, madame Cinq-Mars confirme qu’on peut s’attendre à des surplus, dont une somme pourrait être réaffectée dans un fonds de réserve dédié aux «risques d’opération». Elle ne cache pas que la situation de la COVID-19 pourrait être considérée dans l’équation.

Le maintien des activités de la Ville et la poursuite des investissements dans ses infrastructures constituent le premier jalon de la relance. À cet effet, le maire affirme que la Ville a la ferme intention de maintenir les services à la population. «Nos équipes travaillent présentement sur un plan de rétablissement, qui prévoit l’intégration progressive de certains membres du personnel et la réouverture prochaine de nos bâtisses», précise-t-il. Plus de détails suivront dans les prochaines semaines.