Une Course du printemps… sous la pluie!

COURSE. Quelque 430 courageux ont bravé la pluie, dimanche dernier, pour s’amuser et se dépasser lors de la 33e édition de la Course du printemps du Cégep de Trois-Rivières.

Tout comme l’an dernier, la course offrait des parcours de 3 km, 5 km et 10 km, en plus d’un parcours de 500 mètres pour les tout-petits.

Soulignons la présence des membres de l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie du cégep ainsi que la participation des élèves de l’école primaire Monseigneur-Prince à St-Robert inscrits à la course du 3 km; un projet de leur école afin de valoriser l’importance de faire de l’exercice au quotidien.

Voici les trois premières positions chez les hommes et les femmes pour chaque parcours :

3 kilomètres

Hugo Monnier (10:28) Éric Lombardo (11:35) Shawn Querry (11:36) Léa Gobeil (11:37) Jade Gobeil (12:53) Kelly Héroux (13:52)

5 kilomètres

Simon Bouthillier (16:39) Mathieu Raymond-Béliveau (17:20) Marc-Olivier Girard (18:16) Marie-Pier Harvey (21:56) Audrey Lépine (22:17) Anik Lupien (22:57)

10 kilomètres

Nicolas Berrouard (34:09) Pascal Dubreuil (37:44) Manuel Plamondon-Ratté (38:21) Mélissa Grondines (45:59) Camille St-Pierre (47:10) Isabelle Langevin (47:53)

Rappelons que cette activité a pour but d’amasser des fonds pour le projet d’expédition au Maroc du Club de plein air La Cordelle en mai 2018. Tous les résultats sont disponibles en ligne sur le site Web de GTR. Vous pouvez également voir l’album photo de la course sur la page Facebook du cégep. (JC)