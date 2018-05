Une course familiale dans le secteur Cap-de-la-Madeleine

Crédit photo : Photo courtoisie

COURSE. La toute première édition de la Course aux Deux-Étangs se tiendra le 24 mai dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Des distances de 2,5 km et de 5 km sont proposées, amenant les participants à courir ou marcher dans les rues autour de l’édifice Sacré-Cœur et sur les terrains du Sanctuaire, en bordure du fleuve.

Malgré le côté festif et familial de l’événement, les courses seront chronométrées. Quatre départs sont planifiés, soit 18 h pour les enfants et les familles, 18 h 20, 18 h 40 et 19 h, pour les plus compétitifs. Le point de départ se fait sur la rue Loranger en face de l’édifice Sacré-Cœur. Les participants pourront utiliser le stationnement du Sanctuaire.

En plus de sensibiliser les élèves aux bienfaits de l’activité physique et des saines habitudes de vie, l’événement a pour but d’amasser des fonds pour l’achat de matériels sportifs.

Les inscriptions se font en ligne à partir de la page www.facebook.com/courseauxdeuxetangs . Le coût d’inscription est de 1 $ par enfant et de 3 $ par adulte.

Des prix seront remis aux gagnants et plusieurs prix de présence seront aussi tirés.