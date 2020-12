Course à pied: célébrer les Fêtes avec la Mesche de Noël

L’organisation d’Une fille qui court invite à nouveau les coureuses de la région à la Mesche (Moment où des humains s’entraînent seuls en courant ensemble) de Noël, le 25 décembre prochain. L’évènement mondial en sera à sa 6 édition.

Au total, plus de 240 villes et villages dans 20 pays et régions du monde ont vibré au rythme des pas le «lendemain de la veille» et ce sera à nouveau le cas cette année.

«On invite nos filles qui courent à participer à cet événement gratuit. On les invite à sortir prendre l’air, en allant marcher ou en allant courir. C’est le temps, chacun chez soi, de se faire un petit cadeau et de prendre un petit moment pour nous en allant faire de l’activité physique afin de se sentir mieux», a commenté Laurie Bellerive, co-organisatrice de l’événement. «Faites-vous un cadeau!»

Il est bien connu que courir rend heureux et que les endorphines sécrétées durant la course amènent à être positif, énergisé et zen. L’ampleur de milliers de personnes qui se donnent rendez-vous pour courir et marcher partout, la même journée sur le calendrier, entre dans la magie de Noël.

Pour participer à ce mouvement planétaire, il faut s’inscrire au https://www.unefillequicourt.com/courses/mesche-de-noel#inscriptionMesche. L’inscription donne accès à un dossard personnalisé téléchargeable et imprimable par courriel.