Course à la mairie: Valérie Renaud-Martin organise deux séances de consultation

La candidate à la mairie de Trois-Rivières Valérie Renaud-Martin tiendra deux séances de consultation le 22 août dans le but de mieux connaître les priorités des citoyens et entendre leurs idées sur différents sujets.

À travers divers ateliers, la candidate sondera les participants sur six thématiques reliées au présent et au futur de la ville.

« Je trouve important de mettre en place différents moyens pour consulter la population sur ce qu’elle aime et ce qu’elle souhaiterait améliorer de la Ville. Je veux prendre le temps d’écouter, et de nous donner collectivement des moyens de rêver, pour faire mieux, ensemble. Il y a d’abord eu les vox pop, puis un questionnaire en ligne dont les réponses obtenues jusqu’à maintenant sont nombreuses et réellement intéressantes. Maintenant la consultation permettra de poursuivre l’interaction avec les gens. »

La consultation se tiendra à la salle Grande Hermine du pavillon principal de l’île Saint-Quentin. Deux plages horaires seront offertes, soit de 10h à midi ou de 13h30 à 15h30. Afin de respecter les consignes sanitaires, les groupes seront limités à 25 personnes pour chacune des séances de consultation.

Pour s’inscrire: https://forms.gle/ns8Kh4fcc4M9qa6s6