Course à la mairie: 10M$ pour la réfection des routes

Le candidat à la mairie Jean-François Aubin s’engage à rehausser à 10 millions $ le budget consacré à la réfection et à l’entretien des routes.

«Dans le passé, il y a eu des années où il n’y avait même pas 2 millions $ investis pour toute l’année. En 2017, l’équipe des travaux publics nous ont bien démontré, étude à l’appui, qu’un montant de 10 millions $ était un minimum pour maintenir nos rues en bon état. Il faut s’assurer que, pour les années à venir, nous n’allions pas en bas de ce montant. C’est ce que je défendrai auprès du conseil municipal», explique M. Aubin.

Cette année, le conseil a budgété 8 millions $ pour l’entretien des routes.

«Nous avons une bonne équipe d’employés à la Ville, mais il faut bien le constater, c’est difficile de répondre aux nombreuses réparations nécessaires. Plus la réfection de nos rues sera adéquate et faite dans des délais appropriés, moins on aura de nids-de-poule au printemps», ajoute le candidat.

Ce dernier souhaite également bonifier le service de requêtes (311) en assurant un suivi plus rapide et précis sur chaque requête déposée par un citoyen.