Coureurs et skieurs conviés au centre de plein air Énergie CMB

C’est le samedi 1er février qu’aura lieu la 15e Journée de plein air Jean-Pierre Petit au profit de la neurologie et de la neurochirurgie. À nouveau cette année, les coureurs et les skieurs de fond ont rendez-vous au centre de plein air Énergie CMB afin d’amasser des fonds.

L’ouverture du site, ainsi qu’un tournoi de hockey bottine et la période d’inscriptions, auront lieu à 9h. Le premier défi de la journée se veut la course de 1 km prévue à 9h45. L’ouverture officielle de la journée se fera à 10h15 alors que la course du 5 km et le défi aux entreprises de 10 km sont prévus à 10h30. Les amateurs de raquette sont également conviés à cette journée plein air.

Un dîner bière et saucisses sera offert aux participants dès 11h. À 12h30, ce sera autour des skieurs de fond (divisés en deux groupes) de prendre le départ. La journée se terminera avec la fin du tournoi de hockey bottine à 14h, la remise des médailles de ski de fond à 14h30 et le dévoilement du montant amassé à 14h45.

La 15e édition se tiendra sous la présidence d’honneur de Rachel Frigon, cofondatrice de l’entreprise Attractif, située à Shawinigan. Le neurologue Alain Billocq, présent lors de la conférence de presse, a rappelé l’importance du Fonds Jean-Pierre Petit depuis bientôt 15 ans.

«C’est beaucoup de travail et ça nous sert au quotidien. Ça nous permet d’acquérir les équipements et les appareils à la fine pointe de la technologie qui font maintenant partie de nos vies et qui servent à notre population», a-t-il lancé.

«Par exemple, on est rendu avec deux microscopes opératoires qui valent presque 800 000 chacun. On a réussi à recruter cinq neurochirurgiens alors que nous étions deux à l’époque, dont un certain temps où j’étais même seul. On a acquis plusieurs micro-instruments d’importance au fil du temps et les instruments sont toujours à renouveler.»

Le président et directeur général d’EDWARD Intelligence d’Affaires, Yvan Caron, a livré un touchant témoignage lui qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain alors qu’une tumeur est venue se placer dans sa moelle épinière. Il a vanté l’efficacité du service de neurologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional du CIUSSS MCQ et les équipements dont il a pu bénéficier.

Pour plus d’informations ou pour contribuer au Fonds Jean-Pierre Petit, visitez le www.fondationsrstr.com ou appelez le 819-697-3333 (Poste 53583).