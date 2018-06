Une cour d’école réaménagée à Val Marie

NOUVEAUTÉ. La direction de l’École Val Marie a de procédé, ce matin, au dévoilement de sa toute nouvelle cour. Grâce à l’implication de la Fondation de l’École Val Marie et de la Ville de Trois-Rivières, les 450 élèves de l’école pourront s’amuser dans un espace qui répond à tous leurs besoins.

C’est une somme de plus de 125 000$ qui a été injectée dans la dernière année pour améliorer les installations extérieures.

Parmi les changements majeurs, notons l’ajout d’un terrain de baseball, des accessoires pour transformer cet espace en terrain de soccer, des bandes pour une patinoire et des clôtures qui délimitent l’ensemble de la cour, sans oublier l’aménagement d’un stationnement, des travaux de surfaçage et un nouveau module de jeux pour la prochaine rentrée scolaire.

La mise en place d’un terrain de baseball permettra de promouvoir davantage le programme baseball de l’école piloté par l’entraîneur des lanceurs des Aigles Junior Élite, Jean-Félix Proulx. Les joueurs des Aigles de la Mauricie AA pourront également profiter de ces installations afin d’y faire leurs pratiques.

Une école d’excellence

À l’approche du 50e anniversaire de l’école, la direction, appuyée par les membres du conseil d’administration, a pris la décision de resserrer les critères d’admission. En ce sens, il faudra un nombre d’élèves minimum pour ouvrir de nouvelles classes et des listes d’attente seront créées.

«Dans les dernières années, avec la décroissance démographique, nous avons accepté des élèves à la dernière minute au mois d’août. Cela a fait en sorte que nous avons créé des classes de plus avec très peu d’élèves, ce qui n’est pas rentable pour notre institution», explique la directrice générale de l’École Val Marie, Carla Cholet.

«Il ne faut surtout pas oublier que nous sommes un organisme à but non lucratif. À la suite de nos portes ouvertes d’octobre, les parents de nos futurs élèves auront jusqu’à la fin décembre pour faire les démarches d’inscription. Plus tard que cette date, ils seront versés sur une liste d’attente afin de nous permettre d’analyser notre organisation scolaire.»

Une campagne pour célébrer le 50e anniversaire de l’institution sera mise sur pied à l’automne prochain. (JC)

– 30 –