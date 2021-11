Coupe du monde: Florence Brunelle remporte ses premières médailles

Les équipes de relais du Canada ont raflé trois médailles à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste, dimanche dernier, à Debrecen. Ils ont récolté une médaille d’or et deux d’argent au total, qui s’élève maintenant à 11 après trois des quatre compétitions comptant pour la qualification olympique.

L’équipe féminine regroupant Kim Boutin, Courtney Sarault, Alyson Charles et Florence Brunelle a accédé au podium pour la première fois cette saison (4:06,769), se retrouvant entre les Néerlandaises médaillées d’or (4:06,698) et les Chinoises médaillées de bronze (4:06,782).

De son côté, le relais mixte composé de Brunelle, Dubois, Hamelin et Camille de Serres-Rainville a filé vers la deuxième place, allant ainsi chercher la troisième médaille à vie du Canada dans cette discipline qu’on a commencé à présenter en 2018-2019. Le podium a été complété par la Chine, qui a remporté l’or, et la France, qui a obtenu le bronze.

Les performances de dimanche dans les relais ont donc permis à l’athlète de 17 ans Florence Brunelle de remporter les deux premières médailles de sa carrière en Coupe du monde.

« Je suis vraiment contente de mes performances aujourd’hui. Ça m’a permis de réaliser ce que c’était de faire des finales et d’aller chercher des médailles. C’est la première fois que ça m’arrive », a-t-elle laissé tomber.

« C’est un sentiment que je n’avais jamais eu et je suis contente d’avoir vécu ça pour la première fois. J’étais tellement excitée et j’avais plein d’émotions, j’ai réussi à rester calme dans certains moments, mais à d’autres moments mon cœur battait extrêmement vite. Rendue en finale du relais féminin, j’étais fin prête. J’avais déjà fait deux finales durant la fin de semaine et je comprenais ce que c’était, je me sentais prête à attaquer. »

Chez les hommes

L’équipe masculine composée de Charles Hamelin, Steven Dubois, Pascal Dion et Jordan Pierre-Gilles s’est emparée de l’or pour la deuxième fin de semaine d’affilée, affichant un temps de 6:44,045 pour ainsi devancer la Corée du Sud (6:44,892) et la Hongrie (6:45,003).

Hamelin a réussi un magnifique dépassement tardif par l’intérieur au moment où il restait huit tours à faire pour se glisser en position de tête juste avant l’échange avec Pierre-Gilles. Les Canadiens ont ensuite augmenté la cadence et franchi la ligne d’arrivée avec une bonne avance.

Outre cette médaille d’or, le relais mixte et celui des femmes ont tous deux obtenu la médaille d’argent plus tôt dans la journée.

Dans les épreuves individuelles, Pascal Dion a continué de se révéler comme un des athlètes à surveiller sur le circuit de la Coupe du monde. Le Montréalais de naissance a décroché l’argent dans le 1000m disputé dimanche pour mettre la main sur une troisième médaille de suite dans cette distance et sur sa cinquième dans l’ensemble cette saison.

Après avoir remporté le bronze du 1000m autant à Beijing qu’à Nagoya, l’athlète de 27 ans a bataillé pour se frayer un chemin jusqu’en deuxième place, dimanche. Dion a même occupé la position de tête avec deux tours à faire, mais il a connu une baisse de régime et il a été relégué en deuxième place à la suite d’un contact avec son coéquipier Jordan Pierre-Gilles, qui tentait un dépassement.

Ce contact a permis au patineur sud-coréen Hwang Daeheon (1:25,425) de dépasser les deux Canadiens et de remporter l’or. Dion s’est contenté de l’argent (1:25,698), tandis que le Néerlandais Itzhak de Laat (1:26,211) a fini troisième. Pierre-Gilles a été pénalisé pour dépassement tardif, ce qui l’a relégué à la cinquième place.

Dion a maintenant décroché quatre médailles dans les épreuves individuelles – trois au 1000m et une au 1500m – et il occupe respectivement les première et la quatrième places au classement général de la Coupe du monde dans ces distances.

La dernière étape de la saison de la Coupe du monde aura lieu la semaine prochaine à Dordrecht, aux Pays-Bas. Ce sera la dernière possibilité pour les patineurs et patineuses du Canada d’obtenir des places de quota aux Jeux olympiques et de se mettre en lice pour une nomination au sein de l’équipe qui ira à Beijing 2022. (JC)