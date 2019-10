Coulombe nommé joueur de la semaine

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) est le gardien de but des Cataractes de Shawinigan, Antoine Coulombe. Dans un duo de rencontres, le natif de Montmagny, âgé de 17 ans, a obtenu deux victoires, dont une par blanchissage, continuant ainsi son solide début de saison.

Les Cataractes ont célébré leur 51e match d’ouverture avec style, vendredi soir, l’emportant contre les Tigres de Victoriaville par la marque de 5 à 0. Coulombe a repoussé les 30 tirs auxquels il a fait face pour obtenir son deuxième blanchissage consécutif, en plus d’être nommé la deuxième étoile de la rencontre.

L’après-midi suivant, encore une fois à domicile, le gardien de deuxième année a continué d’impressionner avec une performance qui lui a cette fois mérité la première étoile du match. Il a réalisé 33 arrêts pour aider les siens à vaincre les Foreurs de Val-d’Or 2-1. Le but d’Alexandre Couture des Foreurs est venu mettre fin à la séquence de Coulombe après 191 minutes et une seconde de perfection.

Les exploits de Coulombe étaient suffisants pour qu’il fracasse un record. En effet, sa séquence sans allouer de but de 191:01 est la plus longue de l’histoire de la LHJMQ pour débuter une saison régulière. Il s’agit aussi de la neuvième plus longue séquence de blanchissage dans l’histoire de la ligue.

Coulombe possède maintenant une fiche parfaite de 3-0 pour débuter la saison, avec une minuscule moyenne de buts alloués à 0,30 et un pourcentage d’arrêts de .989%. Un choix de deuxième tour des Cataractes lors de la Séance de sélection de la LHJMQ de 2018, Coulombe est éligible pour le Repêchage LNH de 2020.