Coulombe intraitable à nouveau

Via Cataractes.qc.ca

De nouveau portés par un Antoine Coulombe en pleine possession de ses moyens, les Cataractes de Shawinigan ont signé un troisième gain en quatre rencontres cette saison, cette fois par la marque de 2 à 1 face aux Foreurs de Val d’Or. Olivier Nadeau (1 but), Mavrik Bourque (1 passe) et Valentin Nussbaumer (1 but, 1 passe) ont été les marqueurs dans le camp shawiniganais.

Quant au cerbère de 17 ans, il a réalisé 33 arrêts sur 34 tirs, lui permettant ainsi de connaitre une séquence de près de 190 minutes de jeu sans accorder de but. Cette marque lui vaut le troisième rang dans toute l’histoire de l’équipe.

Peu d’attaques vraiment menaçantes teintèrent la première moitié de la rencontre, les deux équipes essayant d’installer leur jeu respectif. Puis, les visiteurs prirent d’assaut le filet d’Antoine Coulombe qui garda son calme habituel et contrôla habilement les retours de lancers. Signe évident que les troupiers de Pascal Réhaume avaient le vent dans les voiles, la période se termina avec une domination de 12-3 au chapitre des tirs au but.

Gros test en début de période pour les unités spéciales. D’abord, profitant d’une double supériorité numérique, les hommes de Daniel Renaud ne purent installer convenablement leur attaque massive si bien qu’aucune chance de marquer ne fut créée. Puis, ce fut tout le contraire un peu plus tard alors que les locaux durent se débrouiller à court d’un homme pendant 4 minutes. Antoine Coulombe et les siens résistèrent admirablement bien et la marque était toujours de 0-0.

Les visiteurs passèrent bien près de prendre les devants lors d’une descente à 3 contre 1. Heureusement, la passe redirigée devant le filet aboutit sur le poteau des buts! Un moment important puisque quelques secondes plus tard, Valentin Nussbaumer organisa une sortie de zone avec Mikaël Robidoux. Après avoir vu le fougueux #10 couper vers le filet, l’attaquant suisse sauta sur le retour de lancer pour inscrire les siens au pointage.

La foule du Centre Gervais Auto assista à une incroyable démonstration de caractère de la part de leurs favoris lorsqu’ils écoulèrent avec succès un double désavantage numérique en fin de période. Tirs bloqués, passes coupées, tout était au rendez-vous pour faire lever les spectateurs de leur siège.

Beaucoup d’action au début du troisième tiers temps alors que les locaux purent bénéficier d’un double avantage numérique de 4 minutes! Il n’en fallut pas plus pour que la recrue Olivier Nadeau saute sur l’occasion d’inscrire son deuxième filet de la saison, bien alimenté par Nussbaumer. En milieu de période, la belle séquence d’Antoine Coulombe prit fin lorsque le tir voilé d’Alexandre Couture trouva son chemin jusqu’au fond du filet. Avec un peu moins d’une seconde à faire au match, Mavrik Bourque compléta le pointage dans un filet désert.

Après une bonne semaine d’entrainement, les Cataractes auront l’occasion de recevoir la visite de l’Armada de Blainville-Boisbriand le vendredi 4 octobre prochain. La rencontre débutera à compter de 19h30.