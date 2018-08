Couillard en Mauricie

POLITIQUE. C’est à Sainte-Angèle-de-Prémont que le chef du Parti libéral et premier ministre du Québec Philippe Couillard a choisi de lancer la campagne électorale. Après la dissolution de la Chambre, il prenait la route de Québec à bord de son autobus de campagne en direction de la Mauricie.

Un grand rassemblement est prévu à la Ferme Nouvelle-France en début de soirée. Plusieurs candidates et candidats libéraux gonflés à bloc seront sur place pour marquer le début de la campagne électorale 2018.

Québec solidaire

Du côté de Québec Solidaire, on lancera la campagne en Mauricie au quartier général des candidats des circonscriptions de Trois-Rivières, Champlain et Laviolette-Saint-Maurice, basé au 180, rue des Forges à Trois-Rivières. La circonscription de Maskinongé dispose de son propre local à Louiseville.

Les quatre candidats de Québec solidaire Mauricie seront présents pour accueillir leurs partisans et échanger avec eux sur leur désir de voir la région prospérer de manière équitable, solidaire et durable.

Parti Québécois

En ce qui concerne le Parti Québécois, aucune activité de groupe n’est prévue pour aujourd’hui. La campagne régionale sera lancée ce lundi, 27 août, au Club de Golf Le Métabéroutin à Trois-Rivières. Les lancements locaux se feront quant à eux d’ici la fin de la semaine prochaine. Jacynthe Bruneau, de Laviolette-St-Mauricie, et Marie-Claude Camirand, de Trois-Rivières, seront les premières à lancer leur campagne vendredi.

Coalition Avenir Québec

L’équipe de la Coalition Avenir Québec organise pour sa part son déploiement sur le terrain. Vendredi matin, Jean Boulet (Trois-Rivières) lancera officiellement sa campagne au coin du boulevard des Forges et de la rue Royale. Dimanche, ce sera au tour de Sonia Lebel (Champlain). Marie-Louise Tardif (Laviolette-Saint-Maurice) et Simon Allaire (Maskinongé) suivront probablement au début de la semaine prochaine.

Rappelons que sept partis présentent des candidats en Mauricie pour le moment (la période de candidature n’est pas terminée). En plus des quatre principaux partis, on note des candidats du côté du Parti Conservateur du Québec (Maskinongé), du Parti Vert (Trois-Rivières) et de Citoyens au pouvoir (Maskinongé et Laviolette-Saint-Maurice).